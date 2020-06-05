娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！台大五姬網友力推她過最好；館長不滿老婆被罵醜，曬爆乳照嗆酸民；高圓圓產後復出上直播網友心疼；司馬玉嬌同尪2結2離，現在靠領老人年金過活，中時電子報娛樂為您追下去。

昔轟動PTT的台大五姬農推蔓（翁滋蔓）、資工彌（余函彌）、國企匡（陳匡怡）、戲劇依（吳依潔）及獸醫乃（劉乃潔），因擁有高顏值和高學歷受到關注，現有各自生活的她們，讓網友好奇究竟誰過得最好？網友幾乎一面倒狂推獸醫乃（劉乃潔），不僅獲得劍橋獎學金到英國念書，更受邀至英國國會發表研究，也通過博士論文，成為五姬中唯一的博士，此外就是嫁進豪門的戲劇依（吳依潔）。

知名網紅「館長」陳之漢不僅經營健身房，也時常開直播針對時事分享個人看法，儘管他的言論過於犀利，但愛老婆、對員工好的一面還是相當受肯定；近期館長開遊戲直播後話家常，聊到老婆被批踢踢鄉民罵醜，讓他特地找出老婆性感美照，嗆他們瞎了，更多次霸氣喊話「她是全世界最美的」。

41歲高圓圓去年和35歲趙又廷去年迎來寶貝女兒，產後復出的高圓圓，一舉一動都是外界焦點，昨(3日)她難得上直播節目，留著及肩短髮的她穿著白色平肩上衣，女神氣質味依舊，但網友紛紛心疼說：「五官還是美的，但是確實疲態了」。

資深藝人司馬玉嬌，因緣際會和楊麗花合作進入歌仔戲圈，成為知名花旦，更主持長壽節目《天天開心》達14年，演藝之路雖走的順遂，但卻在愛情路上跌了大跤，不僅二結二離都是同一個對象，還頻傳遭前夫外遇、家暴，甚至幫他揹下積欠的500萬債務。

(中時電子報)