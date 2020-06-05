台南1名女子與男友相識6年後欲結婚成家。然而，女子近期卻發現男友身具暴力傾向，近而想提出分手。男子心有不甘強行將女友帶至鄰近公所登記辦理，女子假藉答應後趁機逃脫並提出告訴。法官審理時，女子泣訴，自己是遭逼婚，則不然男友會殺她全家。法官認為女子與男友的婚姻登記，並不符合正規程序，核准2人婚姻無效。

女子和男友已交往長達6年，因此男子向女子求婚。然而女子認為6年來，男友似乎有暴力傾向，於是婉轉拒絕並告知再行考量。

女子表示，男友對自己拳打腳踢已多達數次，她曾向法院申請婦女保護令，仍遭到一番毒打。某日，她忍受不了謊稱已回老家，然而當自己偷跑回來與男友的同居處，卻發現男友坐在單人沙發上等待女子返家，男子揚言「妳若是再逃跑，我就殺了妳全家」。女子因感到害怕，先行假裝配合男友前往公所登記結婚，直到隔天早上立即逃回老家，並對男友提出告訴。

法院審理時，女子說明自己並沒有結婚的意願，也不認識結婚證明書上的2位證人，出庭證人也同樣表示沒有見過女子本人；男子反駁，他聲稱證人均有在簽名後證實向女子道賀。據了解，其中1位證人本想詢問女子結婚意願，卻被男子阻擋，另1位則只是跟簽而已，與女子根本完全素不相識。

法官判決，由於女子婚姻是受人所逼，證人言詞不具效力，因此判定2人婚姻無效。

(中時電子報)