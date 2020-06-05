宜蘭車禍釀火燒車 幸只有1人輕傷 11:092020/06/05 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車與廂型車撞上後油箱破裂漏油，進一步導致火燒車。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣礁溪鄉今（5)日上午發生一起機車與廂型車相撞後進而引發火燒車事件，機車與廂型車瞬間陷入火海並燒到只剩下骨架，所幸只有林姓機車騎士受到輕傷，送醫救治並無大礙。 5日清晨5點46分宜蘭縣消防局勤指中心接獲民眾報案，指礁溪鄉興農路217號附近發生車禍並釀成火燒車，勤指中心立即派遣人車前往搶救，但因漏油引發的火勢極大，待消防人員撲滅火勢時，機車及廂型車已全部付之一炬。 至於這起車禍發生原因及肇事責任，有待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #機車 #火燒車 #車禍 #廂型車 #肇事 #車禍 #火燒車 #宜蘭 #漏油 #肇事責任 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 李承翰父最後身影曝光！暴瘦虛弱妻攙扶就醫 吐血2次亡 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 賓士正妹業務戀男客 牽車直衝陽明山激情車震 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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