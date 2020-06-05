宜蘭縣礁溪鄉今（5)日上午發生一起機車與廂型車相撞後進而引發火燒車事件，機車與廂型車瞬間陷入火海並燒到只剩下骨架，所幸只有林姓機車騎士受到輕傷，送醫救治並無大礙。

5日清晨5點46分宜蘭縣消防局勤指中心接獲民眾報案，指礁溪鄉興農路217號附近發生車禍並釀成火燒車，勤指中心立即派遣人車前往搶救，但因漏油引發的火勢極大，待消防人員撲滅火勢時，機車及廂型車已全部付之一炬。

至於這起車禍發生原因及肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

(中時 )