中國大陸國家衛健委公布最新疫情，大陸在周四（4日）新增5宗確診病例，均為境外輸入病例，分別是上海的4例及四川的1例。值得一提是，昔日的重災區湖北省，當地衛健委宣布「清零」，現在確診病例、疑似病例均為0。
上海的境外輸入病例來自美國、巴基斯坦及墨西哥，四川的病例則是早前的無症狀感染者轉確診。國家衛健委指出，境外輸入現有確診病例61宗（無重症病例），現有疑似病例2宗。累計確診病例1768宗，累計治癒出院病例1707宗，無死亡病例。
截至周四，大陸現有確診病例66宗（其中重症病例1宗），累計治癒出院病例78327宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83027宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者746349人，尚在醫學觀察的密切接觸者4117人。
至於無症狀感染者方面，大陸在周四共報告新增3宗無症狀感染者（境外輸入1宗），當天解除醫學觀察31宗（境外輸入2宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者有297宗（境外輸入41宗）。
(中時 )
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