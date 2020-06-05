國內疫情緩解，台灣高鐵（2633）配合政府7日起鬆綁民眾生活防疫措施規劃，同步恢復列車推車販售及車上自動販賣機服務，商務車廂熱飲與書報雜誌服務恢復供應以及各車站內設置生飲台型式飲水機也開放使用。

台灣高鐵自6月1日起，開放旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時，可於列車上飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；7日起再恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

台灣高鐵強調，考量疫情尚未完全解除，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。

此外，車站及列車定時清潔消毒等防疫措施仍將持續實施，訂票時「類梅花座」配位邏輯，為更分散的跳排式配位，希望旅客在離峰時段搭車更加舒適，此為輔助保持社交距離的措施，當車上旅客較多時，即會出現鄰座有其他旅客的狀況。

(工商 )