在中美緊張關係持續升溫之際，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）於美東時間4日表示，中國在信守中美第一階段貿易協議承諾時，有良好進展。

福斯財經網報導，萊海澤在紐約出席活動時指出，自3月1日以來，中國面對新冠肺炎疫情衝擊，仍在多方面落實第一階段貿易協議承諾，使其感到滿意。萊海澤補充表示，美國政府已經看到「大量採購」。

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