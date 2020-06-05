美貿易代表：中方落實首階段協議有進展 11:022020/06/05 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在中美緊張關係持續升溫之際，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）於美東時間4日表示，中國在信守中美第一階段貿易協議承諾時，有良好進展。 福斯財經網報導，萊海澤在紐約出席活動時指出，自3月1日以來，中國面對新冠肺炎疫情衝擊，仍在多方面落實第一階段貿易協議承諾，使其感到滿意。萊海澤補充表示，美國政府已經看到「大量採購」。 (工商 ) #萊海澤 #落實 #中國 #第一階段貿易協議 #承諾 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 美航空股逆天！巴菲特逃命後就…輸了 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 陸龍頭廠爆料救不了華為！驚揭2大殘酷內幕 - 即時 大灑幣時代！傳川普要再砸29兆元救市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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