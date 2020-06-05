小米台灣（Xiaomi Taiwan）宣布「小米夏日祭」將於2020年6月11日起跑，並於今（5）日起至9日一連五天於小米台灣官方Facebook粉絲團舉辦五大類別優惠品項二選一，包含智慧家電類、智慧裝置類、耳機喇叭類、行動充電類與智慧攝影機類，票數較高的品項將成為6月11日至14日「小米夏日祭」的主要優惠商品，參與投票還有機會獲得$500元現金券乙張，邀請廣大米粉投起來！

「小米夏日祭」於6月11日起開跑！小米台灣首度將主要優惠品項的挑選，交給米粉與用戶們來決定！於6月5日起至9日23:59分止，將於小米台灣官方Facebook粉絲團推出五組產品終極PK二選一(投票在當天中午起跑)，包含「小米空氣淨化器 3」對決「米家手持無線吸塵器 Lite」、「米家全景相機」對決「AMAZFIT智慧運動手錶 2」、「小米藍牙耳機 Air 2」對決「小米戶外藍牙喇叭 mini」、「20000 小米行動電源3 高配版」對決「小米無線車充」、及「米家智慧攝影機 雲台版」對決「米家智慧攝影機」，兩兩捉對廝殺，票數較高者將於6月11日起至14日「小米夏日祭」期間享有驚喜超殺優惠價。同時，在小米台灣官方Facebook粉絲團上舉辦的五場投票均有參與者，還有機會抽中「小米夏日祭」現金折價券$500元。

小米台灣於6月11日至14日推出「小米夏日祭」，除了五項主要優惠商品交由米粉與用戶們決定以外，還將祭出近60個品項直降、加價購組合、指定商品現金券、滿額贈等多項優惠。包含凡購買小米手環4折價新台幣$200元優惠價新台幣$665元，再贈專屬腕帶五選一；購買米家空氣淨化器 Pro折價新台幣$500元，優惠價新台幣$6,395元；購買米家掃拖機器人 1C折價新台幣$500元，優惠價新台幣$6,095元，更可以優惠價加購專屬周邊配件；購買小米 AI 音箱折價新台幣$600元，優惠價新台幣$895元；購買米家電動起子機折價新台幣$150元，優惠價新台幣$745元；數量有限，售完為止。

同時，於「小米夏日祭」期間，訂單不含手機滿新台幣$12,000元即贈智慧家庭必備「小米 AI 音箱」（價值新台幣$1,495元），數量有限，贈完為止。除了滿額贈外，每個帳號皆可領取「訂單不含手機滿$1,000元現折$120元現金券」與「訂單不含手機滿$2,000元現折$240元現金券」，更限時限量提供「米家電磁爐專屬折扣$150元現金券」及「米家檯燈Pro專屬折扣$400元現金券」等特定商品折價券。同時，凡購買任一商品享加NT$345購小米藍牙自拍桿一支（原價新台幣$395元）及加$135元購小米迷你雙肩包一個（原價新台幣$165元）；購買任一款行動電源，即可以銅板價$10元加價購小米LED隨身燈一個或小米隨身風扇一個。

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