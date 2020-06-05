4年前華航公司黃姓空少謊報總統專機有炸彈，華航將他改調地勤後解雇，黃男打官司要求復職，一審判他可以復職，二審認為他謊報炸彈構成解雇的情節重大事，且符合解雇的最後手段原則，改判黃敗訴、華航可解雇，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

黃男提告主張，2016年6月24日他參與桃園市空服員職業工會發起的罷工活動，當天因蔡英文總統出訪友邦，他為喚起社會大眾注意，謊報總統專機上有炸彈，隔天被警方查辦。案發後華航將他改調地勤，他遭法院判刑3個月後被華航解雇。

黃男說，他在2016年8月被起訴，華航卻在同年11月7日才通知解雇， 此舉已違反勞基法從知悉起30天內解雇的規定，他打官司要求確認雇傭關係存在，且華航應給付他非法解雇到復職日間的薪水。

桃園地方法院認為，黃男謊報炸彈行為並遭到起訴，媒體都有報導，華航違反勞基法30天內解雇的規定，直到案發後數個月才終止與黃男的勞動契約，判決華航敗訴，華航不服提起上訴。

台灣高等法院審理後認為，華航在2016年7月1日調查時，黃男否認涉案，因全案當時還在偵審期間，華航並非刑事告訴人，無從確認黃是否有謊稱 飛機有炸彈情事，等到判決書在司法院官網公告後，華航在知悉的1個月內將黃男解雇，並未違反勞基法規定。

高院表示，黃男謊報總統專機有炸彈，違背勞動關係中最基本的忠 誠義務，已達情節重大的程度，且黃男任職空服員期間素行不佳，經常遲到及多次未請假、未報到，華航終止勞動契約已達最後手段性原 則，改判黃男敗訴，他提上訴，遭最高法院駁回定讞。

(中時 )