三倍券被罵翻 專家酸政府充滿算計

行政院長蘇貞昌2日宣布推出「振興三倍券」，希望能刺激消費振興經濟，但方案公布後各界反應不一，有人質疑要自己先出1千去換券，是多此一舉猶如「脫褲子放屁」，對此財經博士謝晨彥接受訪問，開酸政府其實是「用心良苦」，知道民眾在疫情期間已經悶很久，出這一招是為了讓大家出門去郵局領券，或許重演「萬元紓困」的排隊亂象，再度掀起另一波民怨，民眾受不了，就會花錢買東西來排解怨氣，達到刺激消費提高內需的效應，嘲諷行政院這個發「振興三倍券」的政策，真是充滿算計「相當聰明」。

而此「振興三倍券」最小面額為200元，有夜市商圈業者抱怨不利於銅板消費，經濟部回應，若攤商願意找零，方便消費者購買，不會禁止，聽聞此消息，謝晨彥再批政府根本是不食人間煙火，認為疫情期間，最大受害者就是實體的店家、攤商，收入下滑都已陷入凋敝窘境，還要準備零錢找給消費民眾，覺得這就是擾民，簡直不知民間疾苦，而且振興應該是救急，夜市攤商現在最需要的是現金，更何況如果這個券可以找零，不就失去他刺激消費的意義。

謝晨彥也提到，這次振興方案執行面仍有很多細節沒講清楚，使用方法及附帶條件複雜，現在已經聽到不少人向他反應，不知道收到三倍券怎麼兌換成現金，也擔憂靠現金周轉的店家會有很多不便，謝晨彥認為政府推振興經濟政策應該是要讓民眾開心，不是自己做自己滿意就好，希望政府好好思考，發這個券是否真有效益，不要最後又搞到滿城風雨天下大亂。

(中時電子報)