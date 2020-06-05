美國航空股及金融股大漲，但公用事業、房地產走低，美股漲跌互見，台股開高後，盤中持續呈現震盪走高，指數再次重回11400點，不過，今天量能預估降至1600多億元。

分析師認為，美股持續強勢，費半續升接近史高，台股資金行情增溫，本周噴出表現，周漲點已經達到500點，多頭氣勢強勁。

技術面方面，季線在周三翻揚，除半年線仍小幅下彎外，各期均線皆轉揚，短線有利多方表現。但指數一周漲幅達到4.5％，短線漲幅有過大疑慮，留意高檔短多回吐修正賣壓。

此外，目前已經來到2月的反壓區，指數波動加大，中長線來看，周線指標續揚外，月線KD指標交叉向上，台股中期格局持穩偏多。

資金輪動下，各大類股都有機會表現，由於全球解封，這波受疫情影響嚴重的個股，在疫情趨緩下都有表現空間，包括航運、飯店、觀光股甚至成衣股都是短線聚焦族群，電子股仍鎖定在股東會後營運展望佳或高現金殖利率股的除息行情。

(時報資訊)