交通部宣布8日後雙鐵有條件鬆綁口罩，公車、捷運則授權地方政府決定；新北市長侯友宜今宣布，公車、捷運入口處仍維持量體溫、戴口罩措施，但車廂內若可維持社交距離，開放乘客拿下口罩，若無法維持社交距離，則仍須戴口罩，「像是尖峰時段人潮擁擠，就務必戴好口罩」。

新北市今上午召開防疫會議，交通局長鍾鳴時會中報告，為了避免民眾跨縣市搭公車、搭捷運混亂，昨已和台北、基隆、桃園共同協調，既然中央尚未明確表達措施，地方政府還是以落實防疫為原則，乘客進入公車、捷運需戴口罩，車廂內若無法維持社交距離，就要全程戴口罩，若可以維持社交距離，則開放拿下，持續滾動式檢討。

侯友宜會後受訪表示，搭乘大眾運輸是否強制戴口罩，中央跟地方要有一致性的看法，新北市也和各縣市持續溝通，討論出這樣的決定，目前朝向比較嚴格的方式辦理。

至於是否希望中央訂定更明確規範？侯友宜說，目前由地方政府互相協調，還是能有一致性，疫情仍在改變，大家不能鬆懈，原則上就是把口罩戴好，相信大家只要有共識，防疫沒有問題。

(中時 )