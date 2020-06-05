(康和證券董事長鄭大宇（右）與總經理邱榮澄同步宣示穩健經營的決心。圖／康和證券提供)

康和證券今（5）日召開股東會，通過去年財報，受惠於集中與櫃買市場表現亮麗，康和證券去年轉虧為盈，稅後盈餘2億8,836萬元，每股稅後盈餘0.47元，股東會通過配發0.33元現金及0.07元的股票，共0.4元股利；子公司康和期貨去年稅後盈餘為9,334萬元，也創新高。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證券長期深耕金融科技，不斷在產品與服務上研發創新，去年獲得國家品牌玉山獎的肯定；康和積極轉型，以創新為核心策略，所投注的努力近年已逐漸開花結果。為因應逐筆交易制度而自行開發的證券電子交易系統，以2毫秒的高速運算展現康和具備承接高頻交易客戶的實力；而響應普惠金融政策，康和推出的「自訂槓桿股權選擇權」創新商品，不僅滿足小資族購買績優高價股的需求，更讓投資人提前體驗盤中零股交易。

在承銷業務方面，康和證券多次與主管機關，赴日本、越南、中國等地舉辦台灣資本市場上市上櫃說明會，積極推動優質海外企業來台上市櫃，獲得主管機關肯定，康和輔導的永固-KY已於5月20日掛牌上市，累計已成功輔導7家KY公司來台掛牌。債券業務方面，康和長期參與公債市場交易，連續6年榮獲優良中央公債造市商的肯定。今年預計將觸角拓展至國內、外債券承銷等業務，增加穩定的收益。

子公司康和期貨去年度國內、外期貨與選擇權總業績量及海外期貨市占率皆顯著成長，全年獲利再創新高。康和投顧代理「KBI替代能源解決方案基金」今年再度榮獲傑出基金「金鑽獎」之「三年期天然資源股票基金」獎。除代表KBI深耕綠能產業、精準掌握投資契機之外，也凸顯康和投顧精選優質基金的深厚功力。

鄭大宇表示，今年將持續聚焦核心事業，穩健經營，強化對於各業務及各事業體之執行成果的監督檢討，希望增加穩定收入，降低因風險投資報酬波動對公司損益之影響；此外，在強化獲利結構的同時，亦重視風險管理與合規遵法，嚴格要求各部門強化風控與合規。康和將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並以全面提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展為目標。

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