展旺（4167）今（5）日在股東會通過更名松瑞製藥，並進行董事會改組。受惠厄他培南第二條產能將於下半年加入生產，團隊將力拚今年美國地區銷售額能夠突10億元大關，挑戰台灣藥廠出口美國藥物市場的銷售冠軍。為彰顯從「原料藥(API)廠」轉型為「藥品製造及銷售」專業大藥廠(Pharmaceutical Company)。新公司名稱中的「松」和「瑞」分別取其「松柏長青」和「人中祥瑞」的含意，公司英文名稱則仍維持「Savior Lifetec Corporation」。

松瑞表示，將以「基業長青、自強不息」的精神，繼續在美國及歐盟等先進市場立足。另外，今天董事會改組，也延攬前國泰醫院院長林志明醫師、前藥技中心鍾柄泓顧問擔任獨立董事。林志明曾在台大醫院擔任泌尿外科總住院醫師，在國泰醫院體系擔任管理職務達數十年。而鍾柄泓曾在國防管理學院擔任藥學系主任，榮民藥廠擔任廠長，不但嫻熟GMP法規之最新趨勢，更在製藥領域具備數十年的產業經驗。松瑞表示，2020年是全新的開始，不僅首季獲利即創下公司成立以來單季新高，且隨著培南針劑產品搭上新冠肺炎(Covid-19)相關需求，以及Sandoz、Apotex等主要客戶訂單穩定成長，今年獲利將較去年倍數成長，再創新高。

由於培南類抗生素對於已住院治療的重症新冠肺炎病患而言，屬於必須伴隨施打的藥品之一，以避免免疫力已經低落的病患又罹患院內感染的風險。而美國新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，美國FDA已通知公司兩項培南抗生素-美洛培南(Meropenem)及厄他培南(Ertapenem)已發生供貨吃緊的情形，松瑞已積極配合美國FDA要求，進行備貨的準備。松瑞在2016年取得美洛培南的美國學名藥證(ANDA)之後，已成為全台灣第一家，也是目前唯一一家成功從原料藥(API)向下垂直整合製劑(FDF)的學名藥廠。而2019年取證的厄他培南ANDA，更是進入門檻極高的針劑產品。厄他培南在美國市場的銷售額最高曾達到4億美金，全球銷售額超過6億美金，是台灣藥廠所擁有的ANDA當中，市場單價最高、市場規模最大的針劑產品。

松瑞預期在新董事會以及經營團隊的帶領下，厄他培南第二條產能將於下半年加入生產，今年美國地區之銷售額更能夠突破新台幣10億元大關。

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