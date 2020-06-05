在美國圍堵陸企政策下，許多國家都重新審視與華為的合作，4日市場傳出，英國政府針對5G設備採購事宜，找上日、韓大廠商討。不過，英國真的能完全脫離華為嗎？外媒認為，英國電信業高度採用華為設備，若真的想跟華為分手，可不是簡單的事，而且可能還得面臨高昂的「分手代價」。

外媒報導，受到香港國安法影響，英國對大陸的關係也是日益緊張，加上美國祭出的華為禁令，促使英國首相強生不得不考慮將華為踢出英國的5G建設，然而，真的有辦法這麼順利嗎？報導中從兩方面來觀察，分析其難度所在。

首先，英國電信公司不管在4G、還是5G上，皆已經大量採用華為設備。4G方面，華為設備佔英國網路技術的35%，這些老舊的系統正等著更新到5G，如果最後要由不同供應商提供，那將會麻煩很多。其次，對目前已經使用華為5G的營運商來說，即便改用諾基亞、愛立信也難以填補空白。

第二的問題則是在費用上面，今年初英國電信曾表示，若把華為的參與程度限制在35%，就得多付出6.24億美元成本；Mobile UK也委託進行一項研究顯示，如果完全禁止華為5G技術，將讓電信業成本翻倍。

技術研究公司在報告中提到，華為被認為是5G的領導者，其設備可能領先市場9個月以上，如果被禁止，將給英國帶來最高85億美元的損失，5G的推出時程甚至可能延後兩年，而這對亟欲脫離經濟衰退的英國來說，並非好消息。

(中時電子報)