6月5日是世界環境日，新北市環保小局長在世界環境日前夕，寫信邀請新北市長侯友宜做一件愛地球行動，侯友宜回應小局長心願，在環境日前完成「上班不搭電梯、爬樓梯」，爬18層樓上班，他也呼籲市民一起為生物多樣性以及地球環境努力。

環保局長程大維表示，每年「與市長有約」活動，是環保小局長們最期待的一堂課，今年受疫情影響，部分課程改為線上教學，透過網路學習，讓環境教育沒有界線與距離。

中和光復國小的環保小局長陳靜表示，希望市長可以在世界環境日當天騎Ubike到光復國小當一日農夫；板橋文德國小朱峻弘寫到，希望市長在環境日到文德國小種一棵樹；板橋中山國小謝承典希望，市長少搭電梯多走樓梯；板橋溪洲國小的游哲則表示，希望市長能體驗一日清潔隊員。

侯友宜回應小局長心願，提前在1日「爬樓梯愛地球」，他一面爬樓梯一面不忘呼籲市民，爬樓梯有益身心健康又環保，強調為生存的環境貢獻心力，哪怕只是一件小事，只要大家一起來做，改變永遠不嫌晚，點滴累積起來也有很大的影響力。

環保局說，環保小局長12堂課以實際體驗、操作及互動的方式，跳脫教室內的框架，與市長有約的線上課程，是最好的公民互動體驗。

(中時 )