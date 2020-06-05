寒舍集團攜手旗下飯店：台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐酒店，以各館粉絲團小編為代言人，首創公益「祝0健康」LINE貼圖系列（購買網址https：／／line.me／S／sticker／12067714），一同為醫護人員加油打氣與致謝，透過活潑有趣的生活化用語，如「0好漂亮」、「祝0生日快樂」、「好愛0」等，以「您」字諧音營造詼諧用語，時刻提醒身邊親朋好友不忘防疫之重要性。

隨著台灣疫情逐漸趨緩，寒舍集團全體同仁向第一線防疫醫護人員及中央流行疫情指揮中心致上最深的感謝，堪稱台灣防疫之光，除了全民團結齊心抗疫之外，在全球疫情升溫之餘，還能提前在6月7日解禁相關措施，實屬國際典範資優生！

寒舍表示，未來貼圖所得將全數捐助予衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指定用途，傳愛給每一位需要協助的人，寒舍集團邀您一同分享幸福！

(中時 )