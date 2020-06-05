大陸機關報《人民日報》5日在國際關係專欄「鐘聲」發表題為〈沒有人能夠讓歷史開倒車〉評論文章指出，美國政府違背承諾，橫加限制大陸留學生和研究人員赴美，編織莫須有罪名，毫無根據地將「竊密」「間諜」「安全風險」等聳人聽聞說法，強加於大陸留學生和研究人員。此舉是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵害大陸赴美留學生和研究人員正當權益，給陸美正常人文交流與人員往來造成嚴重消極影響。

文章認為，回溯陸美關係過去40多年發展，包括教育合作在內的人文交流活動得到兩國社會廣泛支持，已成為兩國關係的重要支柱。當前，大陸在美留學生超過40萬人，連續多年保持美國國際學生第一大來源國地位。陸美教育合作之所以能達到今天的規模，歸根結柢是因為它符合雙方共同需求，符合開放合作的時代潮流。

文章稱，然而近年來，美方口頭上承諾「歡迎大陸學生赴美留學」，實際上卻不斷為陸美教育交流製造障礙。從將所謂「敏感領域」大陸研究生的簽證期限縮短為1年，到頻繁給大陸留學生和研究人員簽證申請「設卡」，再到此次以明文政令推出簽證限制，美方損害陸美教育合作的政治化操作不斷加劇。當今世界唯一超級大國，莫非已經自認為弱不禁風？

文章說，美國一些政客頑固抱持冷戰零和思維，更加頻繁地以謊言為其對抗性對華政策鋪路，在美國國內引起廣泛擔憂。美國許多有識之士指出，將美中關係推向全面對抗、相互消耗，只會損害美國利益。此次限制大陸留學生和研究人員的政令出臺後，美國高校第一時間表達不滿，強調此舉將給科研發展、校園文化、學校財政等帶來多重打擊。

文章表示，日前，針對美國國會一些議員炒作全面禁止大陸研究生赴美攻讀科學、技術、工程、數學等學科學位，美國亞太裔民權組織「亞裔美國人正義促進會」發表聲明強烈抨擊，認為提議「根植於『種族定性』和仇外情緒」，彷佛重演1882年《排華法案》。

文章強調，「獨學而無友，則孤陋而寡聞。」美國一些政客試圖強制搞「脫鉤」，甚至不惜對陸發動「新冷戰」，完全是與時代格格不入的逆動。應立即糾正錯誤，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，停止對大陸留學生和研究人員的無端限制和無理打壓。要知道，沒有人能夠讓歷史開倒車，為陸美兩國人民友好交往創造更多便利條件，才是遂民心、順大勢。

(中時 )