顏清標抗癌8年，換肝前已歷2次手術。（圖／報系資料照）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標上月在高雄長庚接受肝臟移植手術，經3星期恢復，5日康復出院。高長名譽院長陳肇隆受訪說，顏清標的手術非常成功，連輕微併發症都沒有，但建議不要過度勞累，如果媽祖遶境，不建議全程參加。

陳肇隆說，肝臟移植是一項龐大、複雜的外科手術，各種手術併發症並不少見，但是顏清標父子的手術非常順利，不但沒有嚴重併發症，連輕微的併發症也沒有。本來預期要住院1個月，但僅3個禮拜，即評估可以出院。

陳肇隆說，顏清標是上個禮拜五轉到普通病房，情況非常順利，肝功能已經完全恢復正常，預估今天中午前可回到台中家裡，術後逐漸回到工作崗位、繼續貢獻社會，但剛開始的這段期間，醫院仍叮嚀他，不要過度勞累。

捐肝給父親的顏仁賢，捐肝手術也非常順利，手術後一星期就順利出院，雖然捐出了3分之2的肝臟，但肝臟應該已經再生，恢復了7、8成。父子倆在手術後清醒的第一件事，都是關心對方的情況，也讓院方感到非常溫馨。

陳肇隆說，顏清標是非常好的病人，對醫囑的遵從性很高，怎麼交代就怎麼做，配合的非常好。只要安全衛生飲食，沒太多禁忌，定期回診即可，至於媽祖遶境，因為才出院不建議這麼勞累，可部分參加，全程仍要稍微保留。

(中時電子報)