陸港澳僑等境外生回台時間沒有確定，引起高教圈強力批評。銘傳大學國際交流處長劉廣華則提出解方，最好還是立即開放，新學期將不受影響，但也有配套作法，目前距離9月中開學大概還有3個月，假設從6月中就開始開放第1批次，7月中就可以實施第2批次，8月中第3批次，總共可以分成3批次進行，如此便可讓境外新、舊生通通入境，回台念書。

劉廣華在臉書撰寫〈時不我與〉一文提到，因為各校期待開放境外生入境已久，也都在教育部督導之下，做了萬全準備，學校各相關單位更都分別做過相關演練。「萬事齊備，只欠東風！奈何東風不來。畢竟，說是暫緩，但只要沒決定時間，就是遙遙無期。」

劉廣華指出，台灣疫情管制成效良好有目共睹，沒有出現本土社區感染總是事實，而在機場檢疫能量足夠的狀況下，其實若能妥為控制境外生批次，以及每批次人數，在符合防疫要求下，開放境外生入境並非不可能的任務。

劉廣華提到，根據教育部統計，目前滯外的境外舊生大概2萬6000人；而109學年度新生若是以108學年度總數12萬餘人的5分之1估算（略分為外籍生、港澳僑生、交換生、華語生、海青班），大概也就是2萬5000人，新、舊生共計大約5萬人。

他反問，首先，新、舊生總數5萬人，不在少數，等到8月15日後再一次湧進來，機場檢疫能量能否負擔？再者，一旦宣布開放，所有境外生就在一聲令下統一時間報到，就能完成檢疫，準時開學嗎？「還真沒有那個信心！」

劉廣華指出，目前距離9月中開學大概還有3個月，假設從6月中就開始開放第1批次，那麼7月中就可以實施第2批次，8月中第3批次，總共可以分成3批次讓境外新、舊生通通入境。

劉廣華也說明，至於每批次規劃為1個月時間的原因在於，其中1週要用來報到入境，畢竟全世界各地班機班次頻率不一，「哪能準準的就在1、2天的時間內抵台報到，要留一點空間」。後面留有2週的時間用來檢疫，最後1週的時間則用來清潔消毒學校宿舍，以便讓下一批次，或是開學後學生正式入住使用。

如果能這樣安排，劉廣華認為，每批次只需要處理1萬6、7000人，若以報到入境1週7天來平均，1天大概也就處理2千500人左右。當然學校也會有足夠的餘裕來提供防疫需求的宿舍。

不過劉廣華也直言：「實話實說，如果政策上還是要開放境外生入境的話，那就是現在了，現在不開放，新學年的開學一定會受影響。」

(旺報 )