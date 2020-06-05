外皮油滋滋、肉香多汁的烤鴨，直接品嘗片皮鴨，或是另做熱炒、熬粥、煮湯等多種吃法都很美味。即將於6/6開幕的「金牌長承烤鴨」，邀請李哲松擔任廚藝總監，設計了「一鴨八吃」，包括稻香鴨、片皮鴨、豆撈鴨架、鹽酥鴨架、蔬鴨湯、鴨麗粥、麻辣鴨架跟鬼椒鴨架，獨具新意的美味讓饕客一吃就愛上。

稻香鴨。（圖／金牌長承烤鴨提供）

嚴選台灣花東番鴨，以粵式經典掛爐烤製，將鴨膛肚內填入天然藥材、辛香料，再以獨門比例醃製，抹塗入味，耗時一天一夜，烘烤至皮脆肉滑，香嫩多汁，每隻上選金牌鴨出爐前再淋上熱油，油亮琥珀色澤的鴨皮，真的銷魂誘人。

片皮鴨。（圖／金牌長承烤鴨提供）

推出的8種吃法中，「稻香鴨」顛覆一般烤鴨吃法，以日式握壽司方式，包入芥末、法國進口切片起司與酥烤鴨皮，兼具酥脆豐潤的口感；接著「片皮鴨」以雙口味(原味、黑芝麻)手工荷葉餅將宜蘭三星蔥、爽脆黃瓜及秘製鴨醬捲起來，口感超多層次。

對嗜辣者來說，川味的「麻辣鴨架」與隱藏版的「鬼椒鴨架」，以清香中藥材、花椒跟桂皮等，不僅增加香氣，也減緩辣度。還有一道「豆撈鴨架」緣起澳門，有撈福、撈財之意，以鴨肉、與主廚特製豆撈醬一起大火拌炒，一吃嘴巴就停不了！

粽夏烤鴨粽餐盒。（圖／華泰王子大飯店提供）

而以「華泰片皮鴨」聞名的九華樓，因應疫情推出的「鴨香寶」、「陳皮鴨香粥」餐盒很受歡迎，這次因為端午節將至，於6月15日～6月30日平日星期一至五，午間限量快閃推出一鴨三吃的「粽夏烤鴨粽餐盒」，將嚴選宜蘭北京鴨種的頂級烤鴨，結合鴨胗、鴨腸、口感Ｑ彈的北菇、脆口冬筍、清甜荸薺，再拌入使用高粱酒釀再香烤的鴨蛋黃及鹹香章魚丁製作而成的「烤鴨粽」，搭配「醬炒鴨鬆丁」、「薑蔥炒鴨骨」及梅漬番茄、季節時蔬，超大份量、滋味豐富，口口滿足超過癮。

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(中時電子報)