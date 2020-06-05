家長注意！新北校園口罩鬆綁 保持社交距離可拿下 11:272020/06/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今上午召開防疫應變會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對炎炎夏日，不少家長反映學生在校內全天戴口罩，悶熱狀況搞得頭昏眼花甚至過敏；新北市長侯友宜今受訪表示，師生進入校園一樣要量體溫、戴口罩，不過在校內的運動課程、活動課程等，只要能保持社交距離就可脫口罩，「這部分我們會守護孩子們的健康，全力保護孩子們在學校開開心心的上學。」 新北市教育局長張明文補充，口罩鬆綁相關公文，這2天會陸續送到學校，但並非完全解禁，而是給予適度的調適空間，只要是戶外、運動課程，或是學生出現過敏情況，都開放拿下口罩，畢竟夏日炎熱，應逐步調整措施。 (中時 ) #口罩 #課程 #運動 #過敏 #學生 #新北 #校園 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 政治 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 對罷韓立場民眾黨定調.柯文哲喊4字 - 政治 民進黨吳怡農南下鼓勵罷韓 沈富雄飆4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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