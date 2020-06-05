面對炎炎夏日，不少家長反映學生在校內全天戴口罩，悶熱狀況搞得頭昏眼花甚至過敏；新北市長侯友宜今受訪表示，師生進入校園一樣要量體溫、戴口罩，不過在校內的運動課程、活動課程等，只要能保持社交距離就可脫口罩，「這部分我們會守護孩子們的健康，全力保護孩子們在學校開開心心的上學。」

新北市教育局長張明文補充，口罩鬆綁相關公文，這2天會陸續送到學校，但並非完全解禁，而是給予適度的調適空間，只要是戶外、運動課程，或是學生出現過敏情況，都開放拿下口罩，畢竟夏日炎熱，應逐步調整措施。

(中時 )