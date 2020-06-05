美國總統川普週四簽署備忘錄，要求審查美國上市的中概股違反美國證券監管規定的情況，以保護美國投資者。

據《美國之音》報導，這份備忘錄顯示，川普要求負責金融市場的工作小組在60天內提交一份報告，針對大陸企業在美上市未能遵守美國證券法的情況，為行政部門和美國證券交易委員會等相關機構提出建議。

川普表示，「如果中國從我們的資本市場中獲益，卻不遵守這些市場投資者理應得到的關鍵保護措施，這既是錯誤的，也是危險的。」

報導說，大陸企業常以「國家秘密」為由拒絕接受美國監管機構的審計標準。今年4月，2019年初在美國上市的大陸咖啡連鎖店瑞幸咖啡宣佈財務造假，虛報了多達22億美元的銷售額。

美國國務卿蓬佩奧週四也警告美國投資者，要警惕大陸公司的會計欺詐行為，並敦促全球證券交易所收緊對大陸上市公司的規定，尤其是納斯達克採取的行動應該成為美國乃至世界其他交易所的榜樣。

納斯達克上月採取行動收緊上市規則，限制缺乏會計透明度以及與有權勢人士關係密切的大陸公司進行首次公開發行股票(IPO)。

報導指出，今年4月，美國證券交易委員會主席克雷頓(Jay Clayton)警告投資者不要投資大陸公司，因為這些公司的資訊披露一直存在問題。美國國會議員也表達對中概股的擔憂。參議院上月通過一項議案，將禁止不遵守美國監管標準的公司在美國交易所上市。該法案接下來須在眾議院通過，由川普總統簽署成為法律。

(中時電子報)