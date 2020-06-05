一年一度的「Touch Taiwan智慧顯示展覽會」與「智慧製造與監控辨識展覽會」，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，台灣電子設備協會TEEIA今天宣布展會時間調整，將由原本8月26日至28日調整為2021年4月21日至23日舉辦。

「Touch Taiwan智慧顯示展覽會」是每年國內面板、面板零組件、設備廠大秀新品的展會，友達、群創等多家大廠都會參與。主辦單位表示，雖然疫情防疫取得顯著成效，眼見解封在即，許多2020上半年延期舉辦的科技展覽，皆盼望能於下半年度復甦。

而第3季原本是科技產業接單旺季，如何在淡季就做好搶攻旺季訂單的準備，是考量調整展期的重點，經多方評估與考量市場需求趨勢，主辦單位共同決議將過往於8月舉行的展覽移至明年上半年度舉行，調整是對產業及廠商較佳的安排。

除了調整展會時間，原訂8月底舉辦「國際Micro LED Display產業高峰論壇」及「跨域產業菁英論壇」則改為兩天，將於8月26日、27日在國立交通大學舉行，採實體與線上雙線並行。

(時報資訊)