台化(1326)今日舉辦股東會，由副董事長洪福源親自主持，今年在新冠肺炎衝擊，以及美中貿易衝突未歇下，塑化產業持續面臨嚴峻的挑戰，他強調，台化也只能嚴肅面對因應市場的變化，另外，台化今也通過配發現金股利3.8元。

台化108年度合併營收3154億9906萬元，年減20.9%，營收減少主要是108年度安排生產廠歲修較多，及芳香烴三廠事故影響產量減少，石化原料市場受到中美貿易摩擦衝擊，及大陸新增石化產能投產，市場保守競爭加劇銷售價格下滑，售價差也減少，獲利方面，108年度合併稅前利益371億747萬元，年減40.1%，每股獲利5.09元。

洪福源表示，去年除了芳香烴三廠異常的影響外，主要還是上述中美貿易摩擦及新產能投產影響，市場觀望氣氛濃厚，石化產品價格大幅下跌，其幅度遠大於油價下滑幅度導致營業利益減少。

展望今年，台化經營困境仍需面對，除了大陸石化新產能陸續穩定投產造成全面供過於求的市況外，新冠病毒疫情擴散，嚴重影響上半年度的市場秩序。另外「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」及將於今年簽署的「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等的對待，置台灣產業處於與他國不利的競爭地位。

另外，洪福源認為，美中貿易衝突未歇，全球宏觀經濟短期展望不佳，歐美主要國家經濟成長多有趨緩的態勢，塑化產業持續面臨嚴峻的挑戰，台化也只能嚴肅面對因應市場的變化。

台化將繼續努力貫徹循環經濟理念，降低生產成本，增加投資開發高值化、差異化及綠色產品等利基市場，在安全生產前提下，讓產品品質更好、製程更穩定、生產效率更高，強化銷售服務品質，提升高值化產品質與量分散市場，避開市場價格競爭，同時積極推動AI智能生產，擴大AI人工智慧應用於製程改善及設備工安預知診斷等方面，持續開發新AI項目應用，提高製程整合能力及製程管理效率。

(時報資訊)