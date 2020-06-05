康和證（6016）今（5）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配息0.33元、配股0.07元，合計派利0.4元。展望今年，雖然新冠肺炎疫情增加營運難度，但康和證將聚焦核心事業穩健經營，並持續深耕金融科技，提供全方位的金融理財服務。

台股2019年擺脫中美貿易戰干擾、穩住萬點行情，指數上漲23.3％、市值創38.46兆元新高。受惠台股表現亮麗、經營穩紮穩打，康和證2019年歸屬母公司稅後淨利2.84億元、每股盈餘（EPS）0.47元，較前年虧損2.78億元、每股虧損0.43元顯著轉盈。

而康和證子公司康和期貨營運績優，在國內、外期貨與選擇權總業績量及海外期貨市占率皆顯著成長，帶動2019年合併營收7.24億元、年增9.32％，稅後淨利9334萬元、年增達11.49倍，改寫歷史新高，每股盈餘1.15元。

康和證董事長鄭大宇表示，集團以創新為核心策略積極轉型，長期深耕金融科技、研發創新產品與服務，近年已逐漸開花結果。如因應逐筆交易制度開發的證券電子交易系統，及響應普惠金融政策推出的「自訂槓桿股權選擇權」創新商品，更可提前體驗盤中零股交易。

承銷業務方面，康和證多次陪同主管機關遠赴日本、越南、中國大陸等地，舉辦台灣資本市場上市上櫃說明會，積極推動優質海外企業來台上市櫃。而康和證輔導的永固-KY已於5月20日順利掛牌上市，累計已成功輔導7家KY公司來台掛牌。

債券業務方面，康和證長期參與公債市場交易，連6年獲優良中央公債造市商肯定。今年預計將觸角拓展至國內、外債券承銷等業務，增加穩定收益。子公司康和投顧代理「KBI替代能源解決方案基金」，亦再度榮獲傑出基金「金鑽獎」3年期天然資源股票基金獎。

展望今年營運，鄭大宇表示，雖然年初爆發的新冠肺炎疫情增加營運難度，康和證將持續聚焦核心事業、穩健經營，強化各業務及各事業體執行成果的監督檢討，希望增加穩定收入，降低因風險投資報酬波動對公司損益影響。

鄭大宇指出，在強化獲利結構的同時，康和證亦重視風險管理與合規遵法，嚴格要求各部門強化風控與合規。另外，亦以全面提升資訊科技能力，朝金融科技服務發展為目標，未來亦不排除各種合作機會，透過策略合作夥伴互助互惠，提供全方位的金融理財服務。

(時報資訊)