數月前的一場錢櫃大火，讓消防安全設備再度成為全台關心的議題。在各地消防單位裡面，其實有一群「管區」一直以來都在默默緊盯各場所安全設備問題，而新北市政府消防局板橋專責安檢隊隊員李建毅也是其中一員，已經從事安檢約3年，看遍大小場所，他認為，業主應該要知道「財產是自己的，日常的檢查也是為了自己安全著想」，不能只在遇到安檢時，才想要應付檢查，平時維持消防設備良好，就能預防火警、提醒火警、減少財產損失。

板橋區是新北市的重點區域之一，行政區內人口密集，再加上發展得早，不但住商混合、老舊社區多，甚至還有零星工廠聚落，因此新北市消防局近年也逐步調整編制，在板橋區成立區域專責安檢隊，將駐地集中在板橋分隊樓上，因應行政區內約7,400個列管場所。

李建毅進到消防圈14年、在安檢工作約3年，除了場所的消防安全設備的檢查工作，若遇到火警，也要隨分隊出勤，協助轄區相關支援勤務。談到安檢工作，他笑說，傳聞的民意代表關說、民眾拒檢等情況都沒有遇過，畢竟是法治社會時代，消防安檢人員也都依法行事，民眾知道自己哪裡違法、多也願意配合改善，如果真的遇到比較棘手的案件，也可以跟長官討論，「我們只要按照規定來，跟民眾說明清楚法規，大部分都願意改善」。

談到印象深刻的個案，李建毅說，幾年前遇到一間座落在小巷子的工廠，那間工廠大約有40年，因為在巷弄尾巴，所以過去轄區同仁沒有注意到這一間，後來因為新增列管，前往檢查的時候發現，這間RC構造的工廠，只有很簡略的滅火器、緊急照明、出口標示設備等三件式，「用樓地板面積算，其實工廠現況是需要做到排煙設備、室內消防栓等七項設備」。

李建毅回憶，工廠業主不是故意規避、而是不懂法規，所以他也不知道應該要在工廠內裝設哪些設備。李建毅當時一一向業主說明應增設的設備，如果無法增設，也向業主討論再透過隔間區劃、增加開口面積等來改善。由於該工廠需要大規模的調整安全設備，所以在第一次展延期限，業者仍在施工中，他說，因為業者相當配合、整體施工進度達到8成，也特別與長官討論，再給業者第二次展延，讓他們能順利完成整個設備修繕。

李建毅說，隔一年再回去檢查，業主相當開心地跟他分享一個好消息，「業主說因為有完成消防申報、投保了火險，順利些下了國外訂單，整個工廠營運也有了起色」。他坦言，安檢工作雖然忙、常要不厭其煩地跟民眾解釋很多法規，但聽到這種好消息，其實會很有成就感。

李建毅強調，「我們每一次去檢查的目的是希望業者改善，而不是罰錢」，而且消防工作裡面除了救災，防災也是很重要的一環，所以消防安全設備能做好，在發生緊急情況時順利作動，一定能達到減災的效果。

消防安全設備因為錢櫃大火，再度成為各營業場所業主關心的重點，李建毅也提醒，曾聽聞有少數消防設備業者，會穿著義消的制服登門向業者兜售設備，「記得消防人員不會叫你們掏錢買東西，我們只會送安全、不會叫你們買東西」，希望民眾能提高警覺，避免受騙花費。

(工商 )