隨著5月起歐美國家陸續解封，全球自行車買氣大爆發，自行車族群無論成車廠或是零組件廠，預期5月業績均看漲，5日早盤包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等均開出紅盤，個股平均漲幅在3-6％之間。

其中，自行車零組件大廠-利奇，今日一開盤就爆量漲停鎖住8.91元、股價上漲0.81元，成交量突破2,200張，還有逾千張買單高掛！此外，巨大在外資持續買超一個多月加持下，盤中最高衝上255元、大漲了13.5元，漲幅超過5％，目前成交量達1,500多張，漲幅維持在3％以上。

美利達早盤同樣漲勢凌厲，盤中最高站上200元、大漲了11元，不過，股價一路開高走低，目前僅小漲約1％，成交量卻已達2,800多張；全球自行車鏈條龍頭廠-桂盟，早盤最高標到133元、創下2018年8月以來新高價，股價大漲了7元、漲幅逾5％，目前漲幅在2-3％之間，成交量逼近千張。

(工商 )