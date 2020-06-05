全國農業金庫在2020年開業屆滿 15 年，在面對競爭激烈的金融經營環境，全國農業金庫不僅在業務上奠定了穩定發展的基礎，連年獲得中華信用評等公司給予最佳的twAAA 等級信用評等;同時在穩定農業金融體系的法定任務上，更攜手農漁會繳出亮眼成績單。

新冠肺炎疫情肆虐，農業金庫取消 15 週年慶祝活動，以具體行動協助農漁會信用部拓展授信業務，6 月 4 日統籌主辦甲山林機構「新臺幣 16.7 暨 6 億元聯合授信案」簽約，由農業金庫董事長吳明敏與甲山林機構祝文宇董事長及 47 家參貸本聯貸資金將用於新北市淡水區住宅大樓建設，分別籌組「甲士林建設(股)公司、華疆國際開發(股)公司 16.7 億元聯貸案」及「甲山林建設(股)公司 6 億元聯貸案」。

國內防疫有成，連帶讓購屋信心回溫，甲山林機構於 520 檔期更推出高達 650 億元的自建案與代銷案。疫情引發眾人省思生活環境的重要性，甲山林機構也將「永續居住需求」納入考量，讓消費者「住得更健康養生」、「有管理更安全」。

農業金庫自 2009 年起推動協同各地農漁會信用部，辦理聯合授信業務，對於優質授信案件，邀請農漁會信用部參加，透過增加業務與收益，改善農漁會經營體質。此次參貸農漁會跨全台 13 縣市，七成以上參貸農漁會存放比低於 50％，農業金庫以實際行動協助存放比較低之農漁會拓展業務，當基層農漁會後盾，截至2020 年 4 月，全國農業金庫與農漁會所推動之聯合授信業務總計已貸放超過 1，973件，總授信額度高達 2，427 億元。

全國農業金庫最大的優勢，是連結遍布在全國各地的基層農漁會，農漁會信用部是基層金融發展的核心，農漁會是農業金庫最重要的策略聯盟夥伴，全國農業金庫開業後，已將全方位的金融服務與農漁會信用部之在地優勢充分結合，成功執行聯合授信、信託、保險、代理收付、信用卡、黃金存摺等業務，提升通路綜效，拓展多元獲利。現在農業金庫更積極進行農會的資訊整合，進行農金體系的數位轉體工程，這將使農業金庫和農漁會可為客戶帶來更創新優質的服務。

農業金庫 15 週年除積極與農漁會辦理聯貸案之核心業務外，更配合政府訂定產業紓困、振興方案，減低受疫情衝擊業者負擔，協助本國企業及農漁民度過難關，此外，更協同 311 家農漁會辦理中央銀行的「小規模營業人申貸方案」，從優、從簡、從速幫助受影響小規模營業人民眾快速取得所需款項，齊心抗疫相挺。

(工商 )