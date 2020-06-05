台灣男星林志穎與老婆陳若儀結婚7年育有3子，雖兩人結婚10年來屢遭狂粉人身攻擊，一家人依舊生活溫馨甜蜜，但近期林志穎夫婦帶媽媽林金花一起登上大陸真人秀《婆婆和媽媽》，陳若儀在節目中卻因意外接到親媽電話而在鏡頭前淚崩，母女間的對話相當賺人熱淚。

在《婆婆和媽媽》節目中，婆婆林金花邀約8個好姊妹一起到家吃飯慶祝母親節，陳若儀當起最強媳婦獨自在家招呼阿姨們，不停忙進忙出，還是擔心自己做得不夠好，紛紛向當場得阿姨們說：「阿姨們的媳婦都很優秀，家裡都照顧得很好。」，然後默默謙虛低下了頭。不過在場婆媽們顯然都對陳若儀很滿意，紛紛舉杯表示：「謝謝妳，讓妳這麼忙！」

林志穎老婆陳若儀侍奉婆婆8好友！母親節一接媽媽電話淚崩（圖／摘自微博@八组吃瓜蜀黍 ）

在吃到一半的時候，陳若儀媽媽剛好打電話來，陳若儀則剛好向媽媽獻上祝福並發問：「媽～母親節快樂！沒有陪在妳身邊，妳覺得我作為你的女兒還ok嗎？」不料陳媽媽先是豪邁大笑，接著毫不猶豫表示：「你是天送來的禮物！直到今天我的心裡只有感恩，你就知道你在媽媽心中的分量了。」下一秒陳若儀瞬間因內疚而哽咽，開始說不出話，想必陳媽媽也第一時間覺察到女兒的不對勁，接連安慰：「傻瓜！妳為什麼會這樣想？到今天為止，你是一個好太太、好媽媽、好女兒，所以不要擔心什麼，我OK。」更呼籲女兒不要亂想，超感人對話讓網友們看了直呼「太好哭了！」、「媽媽永遠是最偉大的」等。

林志穎老婆陳若儀侍奉婆婆8好友！母親節一接媽媽電話淚崩（圖／摘自微博@八组吃瓜蜀黍 ）

林志穎老婆陳若儀侍奉婆婆8好友！母親節一接媽媽電話淚崩（圖／摘自微博@八组吃瓜蜀黍 ）

林志穎老婆陳若儀侍奉婆婆8好友！母親節一接媽媽電話淚崩（圖／摘自微博@八组吃瓜蜀黍 ）

(中時電子報)