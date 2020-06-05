佩戴口罩鬆綁！台北市副市長黃珊珊5日宣布，7日起依交通部規畫，民眾搭乘大眾運輸工具，進捷運站及上公車仍維持戴口罩及量體溫措施，在車廂內若可維持1.5公尺社交距離，可不必戴口罩，若乘客有感冒或發燒徵狀，務必全程戴口罩。

北市依中央指示自4月4日起實施搭公車、捷運或計程車全程強制佩戴口罩，台灣新冠肺炎疫情趨緩，後天起將大解封。

黃珊珊今指出，交通部規畫6月7日起，大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施，確定乘客身上有口罩隨時可以戴，進入後，若可維持社交距離、有適當阻隔設施時，可不用戴口罩。

她表示，因捷運較難維持社交距離，進站一定要戴，由於尖峰或離峰時段很難認定，還是以「有無保持社交距離」為準則，可以用手量測距離，若旁邊都沒有人就可不戴。

北市公運處長常華珍補充說明，口罩措施雖鬆綁，但還是持續要求公車、捷運及計程車站務人員與駕駛員量測體溫、全程戴口罩，做好車輛定時清潔和消毒工作，她也提醒民眾，若有感冒或發燒徵狀，務必全程戴口罩。

此外，有市場攤商爭取口罩鬆綁，黃珊珊回應，暫時依中央規定，攤商及第一線工作人員還是需要戴口罩。

(中時 )