隨著大陸CBA確定20日重新開打，那些仍未返回大陸備戰的外籍教練與外援，自然而然等同提前解僱了，其中包含早已返回希臘的北京首鋼總教練雅尼斯，目前北京隊很可能改由助教解立彬領軍，是否影響到林書豪場上定位仍需觀察！

《天天體育》官方微博指出，北京總教練雅尼斯跟球隊續約問題尚未達成共識，加上雅尼斯的合約將於8月到期，北京隊更在今年4月底就跟雅尼斯專屬翻譯郭維盛解約，雅尼斯很可能無法在復賽後執教，北京隊已準備改讓解立彬領軍。

雅尼斯自從2017年取代閔鹿蕾成為北京隊主帥，截至CBA今年因為新冠疫情停賽為止，他領軍拿75勝39敗，儘管過去兩季都晉級季後賽，卻都無法闖進4強準決賽，如今雖然林書豪、尤度兩名外援都已歸隊，看來雅尼斯沒法繼續執教了。

其實不只北京隊可能更換主帥，中華隊國手陳盈駿效力的廣州龍獅，也用合約到期為由，跟美籍總教練祖魯宣告分道揚鑣，將由丁偉正式出任主帥，但跟北京隊相比，廣州隊本季前景較不看好，因為他們外援都沒歸隊，恐怕將用全本土應戰。

(中時 )