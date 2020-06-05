台灣卜蜂公司要在花蓮蓋6處養雞場，引起民眾反彈，花蓮縣議員王燕美今上午在議會質詢時出示一張剛收到卜蜂的說帖，每一位議員都收到了，這張說帖指「卜蜂知道，花蓮是一塊淨土⋯⋯」，王燕美認為廣發說帖根本是大財團的行為，希望卜蜂好好跟民眾溝通，也提醒縣府制定畜牧自治條例，要顧及小農權益。

王燕美質詢指出，除了卜蜂要在花蓮設置6個大型養雞場，目前又有玉里地區的業者遭民眾反對，當地大禹地區蓋了幾棟大型養雞舍，她說，這是隔壁台東民代來花蓮設置，王燕美質疑：「花蓮何時成了養雞縣！」，她來自玉里，看到家鄉如此美麗的田野上設立大型養雞場，「我也擔心田野一但受到污染怎麼辦呢」，這也是多數民眾擔憂所在。

王燕美出示熱騰騰，剛收到卜蜂寄給議員的一份文宣，內容詳述花蓮開發過程，王燕美說這份「說帖」，根本是大財團的做法，說帖說明包括買地、設場過程，及外界憂心的汙染疑慮，透過文字說明。她說，重要的是，應該跟民眾好好溝通。

她也提醒縣府，花蓮縣政府正在擬定畜牧自治條例，縣府曾說為避免厚此薄彼，考慮將有爭議的新式養雞業者申請案一律撤照，但她希望，花蓮多數為規模不大的小農，因此為小農請命，勿因自治條例設置讓所有小農都受害。

縣長徐榛蔚表示，縣府正擬定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，並在本週一、二邀集相關單位與會諮詢、討論，相關條例如何制定都要聽大家意見，徐榛蔚也認為將舊有農舍與新設置分開討論才行，應保障原有畜牧農民，讓他們可以生存，否則會讓這產業受創。針對卜蜂案，徐榛蔚重申：業者必須溝通，如果民眾仍反彈，沒共識，縣府就撤照。

(中時 )