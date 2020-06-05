演員劉雪華曾演過《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》等瓊瑤作品，加上能三秒鐘掉淚，精湛演技被外界讚譽「水龍頭」。最近，她接下新戲《你是我的命中注定》飾演男主角的奶奶，即便一頭白髮，臉蛋依舊沒太多變化，堪稱神凍齡！

劉雪華在劇中飾演男主角的奶奶。（圖／WeTV提供）

劉雪華在新戲飾演邢昭林的奶奶，她留著全白的微捲短髮，化上紅唇，看起來相當霸氣，而她合作的兩位男、女主角邢昭林、梁潔，是從古裝劇《雙世寵妃1》、《雙世寵妃2》後，第三度以螢幕情侶之姿同框演出，在劇中他們吻戲多達40次，意見不合就親親、擁抱、舉高高，甜蜜指數爆表。

兩人的愛情看似浪漫，卻波折不斷，劇中邢昭林面對梁潔懷孕，遭未來岳母逼問該怎麼負責，甚至打電話給邢昭林奶奶（劉雪華飾）興師問罪，沒想到劉雪華卻開心地說：「當然負責！」語畢後還狂笑不已，似乎對於能抱曾孫感到高興。

邢昭林和梁潔第三次合作，在《你是我的命中注定》飾演超甜情侶。（圖／WeTV提供）

(中時電子報)