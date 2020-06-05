南韓女子天團TWICE，於6/1發行全新迷你單曲《MORE & MORE》，無論是銷售排行還是MV觀看次數皆創下不錯的佳績，也讓大家見證她們超強的魅力。近日她們也在網路平台上公開個人舞蹈片段，子瑜雖穿著帽T，性感的舞步依然引起網友討論。

一推出新專輯便創下驚人銷量的TWICE，雖遭到國外藝術設計師Davis McCarty指控MV畫面盜用作品，但JYP娛樂在第一時間發出聲明道歉並表示已請MV製作公司與作者協商，目前已圓滿解決，TWICE也繼續上節目宣傳，不受到「抄襲案」影響行程。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

團員這幾日也在網路平台上Tiktok上，陸續發布個人熱舞短片增加話題性，成員子瑜在5號上午一公開片段便吸引粉絲的注意，只見她穿著帽T及棉褲打扮的相當輕鬆，但衣服隨著她熱舞時擺動，隱約露出性感小蠻腰，配上她自信的舞步及眼神，引起網友留言「跳得真好」、「子瑜甩頭弧度真好看」。

@twice_tiktok_official

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♬ MORE & MORE #2 - TWICE
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(中時電子報)

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