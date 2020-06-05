台北城市科大流行音樂事業系畢業生為創作合輯《羽》錄製影音全紀錄。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系畢業生為創作合輯《羽》錄製影音全紀錄。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系畢業生為創作合輯《羽》錄製影音全紀錄。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系畢業生為創作合輯《羽》錄製影音全紀錄。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系首屆畢業生創作合輯《羽》，文案主打概念是「夢想的翎羽，因樂而生」，並著重在「羽」與「翎」二字。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系系主任薛忠銘為學生寫序，並指出這張合輯的完成，代表意義不只是畢業紀念冊，還是入場券，作為學子踏入業界工作的起跑點。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系推出首屆畢業生創作合輯《羽》，內含8張學生創作專輯，並自選主打歌。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系推出首屆畢業生創作合輯《羽》，內含8張學生創作專輯，並自選主打歌。(台北城市科大流行音樂事業系／李侑珊台北傳真)

台北城市科大流行音樂事業系首屆畢業生創作合輯《羽》，即將於明(6)日數位上架，內容包含流行音樂常見的情歌，學生也透過創作，傳達反思人生、對多元性別的關注，甚至還有英語及台語歌曲，形態多元。系主任薛忠銘表示，如此形式呈現4年所學的成果展現，代表意義不只是畢業紀念冊，還是入場券，作為學子即將投入業界工作的起跑點。

在創作合輯《羽》當中，文案主打概念是「夢想的翎羽，因樂而生」，並著重在「羽」與「翎」二字。其中包含學生8張創作專輯，主題分別是：〈囚〉、 〈愛〉、〈挽〉、〈約〉、〈人〉、〈我〉、〈邱〉與〈你／妳〉。

談到專輯理念，薛忠銘說，「羽」是傳統中國五聲音階「宮、商、角、徵、羽」的羽音，「羽」更代表羽化、羽翼；這張創作合輯，展現學生4年所學，羽化則是成長後即將展翅高飛的意思；「翎」則是古代官帽上的羽飾，宛如學士帽的帽穗，翻開專輯的方向是從右到左，就是撥穗的動作，象徵學生畢業的一刻。

至於整張合輯製作，薛忠銘也提到，主要都在學校完成，後製則邀請到混音大師小K老師(本名王俊傑)協助，另外也感謝中華音樂著作權協會(MUST)，以企畫案形式贊助部分經費。透過多方面專業協力，讓整張合輯呈現的質感非常專業，完全不像是學生作品。

台北城市科大流行音樂事業系應屆畢業生林明翰，擔任這張創作合輯總召。他提到，原本的畢業成果展，是5月底連續兩天在松菸現場演出，但受疫情影響，改成推出線上影音合輯，6日網路上架當日，各組也會選出創作3首歌，晚上8點網路直播演出。

作為首屆畢業生，林明翰說，在學4年，唱片企劃、製作、歌曲創作、編曲及混音等領域全部都學到，並且系上有專業混音與錄音器材，能使用到昂貴的機器，覺得特別珍惜。他未來想從事幕後端的製作工作，也希望能夠創作或製作出能撫慰人心的歌曲，讓聽眾能被出自己手的音樂作品所拯救。

(旺報 )