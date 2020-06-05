鐵警李承翰殉職後、李父又死亡，為了保障被害人家屬權益，司法院新修正的刑事訴訟法規定，李承翰媽媽可以聲請參與訴訟，對於二審審理過程的證據調查，及判刑輕重及科刑範圍表示意見，妥適保障死者家屬的權益。

今年1月10日修法通過的被害人保護與訴訟參與新制，李承翰媽媽可以在二審言詞辯論終結前，向法院聲請參與訴訟，包括凶手精神鑑定報告及證據調查等，都可以在法庭上有話語權，提出意見供合議庭參考。

新制規定，檢察官在偵查中或警方調查時應保護被害人及其家屬之隱私完善，及被害人與被告或第三人間之適當隔離保護措施，除被害人法定代理人、配偶或一定親屬外，醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，亦得在場陪同並陳述意見。

法院於審判中應保護被害人及其家屬之隱私，完善被害人與被告或旁聽人間之適當隔離保護措施，除被害人法定代理人、配偶或一定親屬外，醫師、心理師、輔導人員、社工人員或其信賴之人，經被害人同意後，亦得在場陪同。

另外，法院所寄發的「犯罪被害人訴訟參與權益告知書」、「犯罪被害人及告訴人訴訟權益告知書」，以白話文方式，讓被害人第一時間了解友善法庭措施，得以及時聲請移付調解，或依被告及被害人之聲請，轉介適當之機關、機構或團體進行修復式司法程序。

至於被害人訴訟參與制度適用案件範圍，包括因故意或過失致人於死或重傷、刑法、人口販運防制法、兒童及少年性剝削防制條例部分罪名等，且被害人無法聲請者，得由其法定代理人、配偶或一定親屬聲請。

被害人向法院提出聲請書狀，由法院經徵詢意見及斟酌相關因素後，作成准許或駁回訴訟參與之裁定，訴訟參與人享有選任或獲法院指定代理人之權利及卷證資訊獲知權，期日受通知及到場之權利，選定訴訟參與代表人，及就準備程序事項、證據調查及科刑範圍表示意見等權利。

(中時 )