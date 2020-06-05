新北市三重區1名女子日前深夜搭捷運返家時，突被一名陌生詭異男子開價20萬至130萬價碼，誘拍色情成人影片，所幸該女及時拿出手機錄影存證並報警，警方隔日立即將男子逮捕到案，並依妨害風化罪送辦。

據《東森新聞》報導，這名女子近日深夜搭捷運返家，發現1名可疑男子不斷回頭看她，於是故意放慢腳步，讓男子先出站，結果男子出繼續徘徊，女子為防萬一，就拿出手機錄影存證。

當女子準備搭計程車時，這名男子突然上前攔下她，說自己是成人片星探，接著對女子開出20萬到130萬酬勞，邀拍成人片，主題是「姊弟戀」，還將劇情詳細說給女子聽，並保證若肯拍，連父母都不會知道她的身份。

三重警方獲報後，隔日立即將人逮捕到案，經調查，該男子是酒店經紀，被逮後坦承， 因欣賞女子才會謊稱邀拍攝成人片搭訕，警方詢後將他依妨害風化罪送辦。

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(中時電子報)