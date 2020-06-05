味全龍自去年首度舉辦自辦測試會，吸引多達500人報名，最後球團推薦了50人，也有不少選手進入職棒舞台，龍隊就選了曾傳昇、郭郁政、黃東淯、蔡明憲、全浩瑋、張政禹和林孝程等人。今年龍隊決定續辦自辦測試會，今日起至9日開放報名，提供給更多潛力好手進入職棒的機會。

為讓更多好手一圓職棒夢，味全龍隊本月15日及16日將再度自辦職棒選秀測試會，凡現役甲組成棒球員、參加過黑豹旗全國高中棒球大賽或高中棒球聯賽木棒組進入16強的選手，即日(5日)起至6月9日中午前可上網報名。領隊吳德威表示，創辦人魏應充希望提供更多機會給有志投入職棒的球員，因此將連續第二年舉辦測試會，表現優異的選手，將獲球團推薦參與「2020中華職棒新人球員選拔會」。

味全龍隊去年自辦測試會共吸引500多名選手報名，初審有162人通過進入測試會，最終球團推薦50多名選手參與中職舉辦的選拔會，創去年參與中職選拔會及選秀指名的紀錄。領隊吳德威表示，現在隊上球員已近50位，儘管如此，創辦人魏應充還是希望開一扇門，讓更多以打棒球為職志的球員有更多機會可挑戰職棒舞台，因此今年決定續辦測試會。

林孝程透過味全龍自辦測試會，目前是二軍盜壘王。（味全龍提供）

總教練葉君璋指出，球隊也希望藉由測試會近身觀察球員、找到更多潛力選手，更希望已有選秀會資格的選手也能參加，例如去年參加自辦測試會的曾傳昇，實戰時展現的身手就讓葉總印象深刻，後來球隊也以第五指名簽下。目前球隊近50名選手中，有22人去年曾參加龍隊的自辦測試會，其中來自南華大學的郭郁政、黃東淯、蔡明憲、全浩瑋、張政禹和林孝程六人也同樣參與過去年測試會，獲得球團推薦並順利參與選秀。今年的測試會地點改在斗六舉辦，球團也將提供食宿及交通補貼，就是希望能讓球員能夠專心大展身手。

味全龍隊今年的自辦測試會即起到本月9日中午可上網報名，通過初步審核獲選參加測試會的選手，6月11日中午後將陸續接到電郵通知。測試會舉辦地點在雲林斗六棒球場，屆時除將邀請台灣體育運動大學協助進行球員體測，判讀球員的身體素質外，也會進一步透過球場的Trackman系統及Rapsodo來蒐集數據分析球員表現，並結合教練團對球員參與實戰的觀察報告，做為「2020中華職棒新人球員選拔會」的推薦名單依據。

【註】測試會報名網址： https://reurl.cc/nzXK0e

報名球員報名時需要提供個人近三年的賽事成績，供教練團參考，報名後需通過初步審核才能獲選進入測試會，球團將會在6月11日中午開始進行電郵通知。

(中時 )