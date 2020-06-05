泰碩(3338)積極搶攻VC及伺服器領域，其中VC不僅成為三星等非蘋手機供應商，亦拿下新款商務NB訂單，在伺服器部分，泰碩除AMD及Intel新平台客戶，並拿下Nvidia客製化訂單，伺服器及商務NB新訂單將於第4季開始出貨，在5G基站、手機及伺服器等新產品出貨暢旺下，讓泰碩樂觀看待下半年及明年業績，泰碩預估，第2季及第3季業績可望逐季創新高，泰碩董事長余清松表示，只要沒有二次疫情，未來業績很樂觀，上下半年業績是4：6，全年業績可望創下歷年新高。

泰碩今天舉行股東會，會中通過108年財報，108年合併營收為46.69億元，創下歷年新高，營業毛利為10.97億元，合併毛利率為23.51%，稅後盈餘為2.92億元，每股盈餘為3.38元，今天股東會通過每股配息2.1元。

儘管全球新冠肺炎疫情延燒，致使全球智慧型手機需求疲弱，泰碩因大陸廠區復工順利，且大陸積極推動5G基礎建設，加上遠距生活帶動NB及伺服器出貨暢旺，讓泰碩業績自3月起展現成長力道，5月雖然因AAU箱體零件供貨出問題，營收較4月下滑，但仍創下單月歷史次高，由於AAU箱體零件已恢復正常，現正加速出貨，且三星新機自6月開始拉貨，泰碩預估，6月合併營收可望創下單月歷史新高，第2季業績亦可望同步創下新高。

智慧型手機及NB功能不斷提升，各大手機品牌廠加速導入VC，商務NB亦開始採VC散熱，泰碩已拿下品牌廠商務NB的VC訂單，預計第4季開始出貨；在伺服器部分，泰碩除AMD及Intel新平台客戶，並拿下Nvidia客製化訂單，預計第4季開始出貨，泰碩預估，伺服器今年營收可望較去年成長30%，佔公司營收比重可望達10%。

余清松表示，由於公司新產品及新客戶佈局將於下半年開始出貨，只要沒有二次疫情，未來業績很樂觀。

(時報資訊)