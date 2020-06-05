大成(1210)今日舉行股東會，董事長韓家宇說，去年獲利創新高，首季受新冠肺炎疫情的影響，台灣超過9成企業獲利下降，但公司首季獲利5.5億元左右也是新高。他說，大成食品慢慢被認同，品牌價值就出來了，無論台灣或大陸消費性食品獲得消費者的肯定，未來也是發展的目標，競爭力是最重要的事，只要競爭力一出來就可以領先同業，創造好的營運成績。

大成集團嘉義馬稠後食品廠目前進度，韓家宇說，這項投資共24億元的案子，4月時外觀都已經完成了，現在已到裝機的時程，不過受到疫情的影響，機械雖然可以進口，但裝機的歐洲及大陸等工程人員無法進來，現在正和政府溝通中，希望可以早日讓技術人員進台灣。他指出，這是非戰之罪，公司可控制的進程都按照計劃在進行中，原本預期7、8月可以試車，現在看來可能會稍微延遲一點，但疫情漸緩和，期望年底之前可以完成。

至於大成和昭和產業雙方將投資20億元，針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作。韓家宇說，5月20號資金已全數到位了，昨日股東會後，預期6月將會開始正式運作，雙方在彰化二林興建雞蛋旗艦廠，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋；麵粉部分，大成目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項，和大成昭和合作後，可以逐漸增加至逾200項精緻專用粉。

在動物疫苗方面，在屏東的動物疫苗廠已拿到GMP，韓家宇說，未來發展性是很大的，但短期是賺不到錢的，賺錢最快也要兩年以後，不過，這對公司是加分的，可以提昇公司生物安全的實力。

(時報資訊)