有一艘本國南方澳籍的漁船「裕勝財」號，在基隆棉花嶼東北方18浬處，因伍姓船長在駕船航行途中突然昏迷，嚇壞船員。（澳底海巡隊提供／吳康瑋基隆傳真）

海巡署第二巡防區於4日下午3點多獲報，有一艘本國南方澳籍的漁船「裕勝財」號，在基隆棉花嶼東北方18浬處，因伍姓船長在駕船航行途中突然昏迷、情況危急，巡防區趕緊通知澳底海巡隊3575艇前往，並同步與空中勤務總隊直升機合作，進行海、空救援，事後伍船長由直升機搶先送醫，幸好人船平安。

澳底海巡隊指出，空勤總隊直升機於下午5點先抵達通報海域，並順利將昏迷的船長吊掛救援，並直送至臺北榮民總醫院就醫，而剩下來的漁船，則在沒有船長的情況下，請友好的漁船協助拖帶，並在澳底、蘇澳海巡隊的戒護中，安全返回南方澳漁港。

澳底海巡隊一組主任李建裕指出，伍姓船長是因為長期船上工作太勞累，導致船上印尼籍的船員怎麼叫，他都醒不過來，無奈之下，船上船員才向海巡署求助，事後伍姓船長送醫急救後，現已恢復意識。

李建裕表示，海巡署職司海域執法及海域安全維護工作，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即派艦艇前往處理。

(中時 )