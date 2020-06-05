國民黨團書記長蔣萬安質疑中央「振興三倍券」不找零，恐讓夜市、商圈無法受惠，質疑「這不是三倍券，這是排窮券」；對此新北市長侯友宜今表示，其實蔣萬安的意見非常非常好，在三倍券正式發行之前，政府要聆聽各方不同聲音，把三倍券所有的盲點、困難點提出來，大家一起拼經濟。

侯友宜說，蔣萬安的意見、侯友宜的意見、甚至還有其他人的意見，也許跟中央的看法不盡然一致，但都應廣為傾聽，共同把三倍券所有的盲點、困難點提出來，降低民眾的疑慮，這樣地方和中央全力衝刺的時候，就可心無罣礙全力的拚經濟。

(中時 )