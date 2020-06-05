蔣萬安批「三倍券不找零是排窮券」 侯認同：應聆聽不同聲音 12:012020/06/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午主持應變會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團書記長蔣萬安質疑中央「振興三倍券」不找零，恐讓夜市、商圈無法受惠，質疑「這不是三倍券，這是排窮券」；對此新北市長侯友宜今表示，其實蔣萬安的意見非常非常好，在三倍券正式發行之前，政府要聆聽各方不同聲音，把三倍券所有的盲點、困難點提出來，大家一起拼經濟。 侯友宜說，蔣萬安的意見、侯友宜的意見、甚至還有其他人的意見，也許跟中央的看法不盡然一致，但都應廣為傾聽，共同把三倍券所有的盲點、困難點提出來，降低民眾的疑慮，這樣地方和中央全力衝刺的時候，就可心無罣礙全力的拚經濟。 (中時 ) #三倍券 #意見 #蔣萬安 #侯友宜 #中央 #找零 #經濟 也許您會感興趣 政治熱門新聞 民進黨呼籲投票後 黃暐瀚斷言驚人後果 - 政治 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 政治 民進黨催票後 高雄人吐出一句陳揮文：內行 - 政治 對罷韓立場民眾黨定調.柯文哲喊4字 - 政治 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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