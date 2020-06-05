川普拍聖經照前 美國警方以催淚瓦斯和橡膠子彈驅散拉法葉公園的抗議者

美國總統川普周四轉推信件，說周一晚在白宮對街拉法葉公園（Lafayette Park）驅散的和平抗議者是「恐怖份子」。

據CNN新聞網5日報導，這封信是由川普前律師陶德（John Dowd）執筆，而他似乎是在駁斥前防長馬提斯（James Mattis）周三對川普因應全美示威抗議的譴責。

「這些拉法葉附近假惺惺的抗議者既不和平，也不是真貨，」陶德在信中說，「他們是利用無所事事，充滿仇恨的學生放火和破壞的恐怖分子。當警方準備在當地實施1900的宵禁時，他們辱罵警察，並沒有給予尊重。」

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

川普決定分享這封信，而信中把動用憲法賦予權利，走上街頭示威的美國人形容為恐怖份子，顯示他傾向繼續採用強人手段，來對付持續不斷的示威。就在鎮暴警察周一動用催淚瓦斯和橡膠子彈，驅散拉法葉公園的和平抗議者時，他自詡為維護「法律和秩序」的總統。

(中時電子報)