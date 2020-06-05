臉書4日宣布，本周四開始會將外國國有媒體發布的網頁及貼文加上標籤，讓視聽人可以獲得相關資訊再自行判斷可信度，並預計於今年夏天開始停止外國官媒在其平台上投放廣告。

臉書2016年時因未能阻止俄羅斯透過臉書干預美國總統大選而招致許多批評，因此本次新增標籤的主要目的便是不讓外國勢力干預今年11月的總統大選。

據報導，外國媒體如《今日俄羅斯》（Russia Today）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）、《中國中央電視台》和《新華社》都將被臉書註明為國營媒體。

《今日俄羅斯》在一份聲明中向CNBC表示：「臉書長期以來與美國政府合作，企圖告訴全世界甚麼能說、甚麼不能說，這無非就是網路審查及網路獨裁的定義。標籤外國國有媒體的貼文就是一個假新聞的範例，而這原本該是臉書致力於打擊的事情。」

美國總統川普上週在臉書和推特發文「當搶劫開始，槍擊就開始」（When the looting starts, the shooting starts），推特針對這則貼文貼上了「鼓吹暴力」的標籤，臉書則是沒有採取行動並表示：「我們支持言論自由，且不認為自己可以成為事實的仲裁者」。在臉書拒絕標籤川普的貼文後，該公司便面對其合作夥伴及員工的抨擊與質疑。

(工商 )