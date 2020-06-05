倡議民眾「消費救國家」的商業發展研究院董事長許添財，今天表示，願意把政府即將發送的振興三倍券捐給需要的社會弱勢民眾，想必這些朋友是需要現金救濟的，拿到錢一定會用掉，「這樣才是真正振興消費！」

許添財說，2009年全球金融海嘯期間，馬英九政府發的消費券，他雖然反對政府發錢，但拿到後他決定捐出去。當時擔任台南市長的他，將個人消費券捐給台南社會局，由社會局轉撥款作為學童營養早餐費用。

由於振興三倍券是持有人需消費1000元，因此，許添財說，即使捐出去也只限於其中的1000元現金，目前技術上不知道如何處理，也看不出來有任何商業模式可以讓他處理，應該好好研究。

許添財強調，如果有人想跟進他捐款振興券現金部份，一定要捐給適當的弱勢族群「個人」，不要捐給社會機構或基金會，那樣會又被「囤積」起來，成為機構基金，沒有真正進行即時消費。

許添財也說，這場疫情讓他改變消費行為，身上會開始帶現金，因為要去小店消費，小店不能刷卡，非上班日也多些時間留在台北進行觀光景點消費，增加個人的支出流量增加，而且樂於見到常去消費的店家，沒有被疫情打倒，「大家要多多在國內消費，用內需振興國家！」

(工商 )