◎食藥署核准了！首件新冠國產快篩劑 10分鐘可知結果

凌越生醫所研發的抗體快速檢測試劑日前通過臨床前測試，可在10分鐘內測出一個人是否正在感染，或曾經染疫，食藥署今宣布核准該試劑的專案製造，成為國內首個核准的國產抗體試劑。截至目前，核准的國產檢驗試劑計有4件，包括3件核酸試劑、1件抗體試劑，專案進口的試劑則有19件，其中核酸試劑13件、抗體試劑6件。

◎李承翰父抑鬱吐血而死 里長嘆李父寡言有苦不說

嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判無罪，目前上訴二審中，李承翰的父親悲憤難平，4日身體不適送醫後大吐血，急救後宣告不治，抑鬱而終，享年70歲，以死控訴司法的不公不義。

◎李承翰父親身亡 嘉檢：希望2審還李家公道

鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺死，一審法院判決鄭姓男子無罪引起社會議論，李承翰父親李增文昨身體不適就醫後傍晚身亡，李媽媽難過泣訴「剩我一個人」，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊上午到靈堂慰問家屬，蔡英俊表示，地檢署定會積極舉證，希望二審能還給李承翰家屬公道。

◎空少謊報總統專機有炸彈遭開除 華航勝訴定讞

4年前華航公司黃姓空少謊報總統專機有炸彈，華航將他改調地勤後解雇，黃男打官司要求復職，一審判他可以復職，二審認為他謊報炸彈構成解雇的情節重大事，且符合解雇的最後手段原則，改判黃敗訴、華航可解雇，他不服提上訴，最高法院駁回確定。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)