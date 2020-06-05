蘋果（Apple）破天荒參加大陸電商618促銷活動，iPhone最低打到8折，嚴重衝擊二手手機市場，業者相當無奈。

蘋果今年首次以官方形式參與天貓618折扣活動，6月1日僅5小時，iPhone於天貓的成交額，已超過5億元人民幣，創有史以來最快紀錄。

陸媒報導，對於蘋果參加電商的促銷活動，二手手機業者非常無奈，尤其第一天的銷量讓大家跌破眼鏡，估計未來幾個月對二手手機打擊很大，業者劉先生指出，蘋果主力機型降價，不僅影響他手上的二手iPhone，對於其他價格相近的三星、華為、OPPO手機都會有影響。

另一業者雄哥也表示，蘋果這次參加618活動的優惠力道太強，一支128G的iPhone 11比原本官方售價便宜了近1千元人民幣，「有客人說他在天貓下單買全新的iPhone 11才5058元（人民幣），我也醉了」。

雄哥繼續表示，目前在二手市場上，狀況較好的128G版本二手iPhone 11也要4300元人民幣，直言二手手機沒競爭力，不少客人咬牙加700元人民幣去購買新機，感嘆蘋果今年出這一招，二手貨沒法做了。

在深圳做二手手機將近十年的阿強則說：「幾個小時銷了5億流水，說明蘋果手機不是賣不動，而是之前價格過高了。」

目前業者的共識就是盡快出掉手裡的貨，別想著掙多少錢，也暫停收舊機，看看後續狀況再說。

(中時電子報)