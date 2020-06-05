台北地院一等書記官兼民事科長林梅珍、司法事務官高儀真在職期間病故，讓親友、同仁相當不捨，因2人表現優異，北院今天上午特別頒發服務獎章，表達對2人的肯定及感謝，分別由林的女兒、高的丈夫出席領獎。

林梅珍享年57歲，輔仁大學法律系畢業，25歲時通過書記官考試，首派就是台北地院，她曾高升高等法院服務，後仍回任北院，通過升等考試及簡任官訓練，成為一等書記官兼民事科長，九合一大選丁守中聲請驗票，林就擔當調派書記官的重責大任。

高儀真享年49歲，有台大法律系學士、劍橋大學法律研究所碩士學位，2002年至2007年曾擔任新北地院公證人，2008年起開始擔任司法事務官，2015年調職北院。

北院行政庭長黃珮禎表示，高儀真在北院服務期間表現優異，深獲庭長、法官信任及倚重，除本身事務官業務蚾，也襄助民庭長處理諸多行政事務；林梅珍則對科室同仁照顧有加，不吝分享工作上的專業知識，資歷超過30年，工作成績優良，履獲嘉獎肯定，是首長、庭長、法官們都會豎起大拇指稱讚的工作好夥伴。

黃佩禎感嘆地說，雖然人生的列車，2位同仁早一步功德圓滿地下車，但相信他們留下來滿滿的溫暖回憶，將陪伴同仁繼續前行，未來在另外的國度裡，大家一定會歡喜再相逢。

(中時 )