夏雪芒果Ｂ果變黃金。（楊漢聲攝）

夏雪芒果Ｂ果變黃金。（楊漢聲攝）

有「芒果界LV」的稱號的夏雪芒果今年受到異常氣候影響，產量大減，A果銷往香港仍供不應求，為了讓賣像差的B果更有經濟價值，青農結合各領域店家，開發出夏雪鮮乳捲、夏雪泡芙、夏雪冰沙等創意產品，讓夏雪芒果B果變黃金。

夏雪芒果在台東的種植面積達200公頃為全台之冠，價格更是一般芒果的3倍，每公斤高達300元，銷往大陸價格更高達1公斤500元，且供不應求，繼釋迦之後，成為台東縣另一代表性水果。

台東縣長饒慶鈴表示，近年來青年農夫陸續返鄉，回來都帶著理想，要將台東農產品多元化，夏雪芒果B果只是賣像不佳，但內在品質仍非常好，B果搭配食品加工，成為各種夏雪產品，讓B果變黃金。

各式夏雪芒果創意產品擺上桌，看起來不只美觀、每口咬下更是能品嘗到夏雪芒果獨特香氣，幸福又滿足，饒慶鈴細細品味各種夏雪芒果，舉起大拇指稱讚，台東農產品就是棒。

(中時 )