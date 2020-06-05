鬼斧神工的擎天廳，岩壁上有先總統 蔣公的題字。（李金生攝）

擎天廳每年約有5萬多人次參訪，自暫停開放以來，一直是遊客詢問度最高的景點。（李金生攝）

「地下金門」代表作太武山擎天廳暫停參訪5個多月，縣府評估疫情持續緩和，協調金防部自9日起重新有限度開放，每梯次限1車20-25人入內，後續將配合中央防疫指揮中心再做調整。

坐落於太武山腹，可容納近千人的擎天廳，是金門熱門景點之一，但因受新冠肺炎疫情影響，自1月31日起暫停開放。縣府評估疫情逐漸趨緩，遊客也出現回流現象，各地密閉空間景點自6月1日起陸續開放，也協調軍方重新開放擎天廳，以及排雷紀實館及明德公園等景點。

觀光處表示，擎天廳每年約有5萬多人次參訪，自暫停開放以來，一直是遊客詢問度最高的景點，自6月9日起維持原時間、及梯次採有限度的開放，每梯次僅開放1輛車20-25人入內參訪，仍需配合戴口罩、測體溫等基本防疫措施，並保持安全社交距離，後續將配合中央疫情指揮中心相關規定，研議7月1日起是否再放寬限制。

欲參訪的遊客，即日起可以電子郵件、郵寄或親送申請表至縣府受理窗口預約，或以電話申請，由縣府人員代填寫申請表，詳情電洽： 082-372462。

(中時 )